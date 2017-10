U-21 vutikoondis lasi EM-valikmängus Põhja-Iirimaaga edu käest

Eesti pikamaatriatleete Marko Albertit ja Kirill Kotšegarovit on laupäeval ees ootamas aasta kõige olulisem triatlonistart Hawaii Ironmanil. Legendaarse võistlus näol on ühtlasi tegemist 3,8 km ujumisest, 180 km rattasõidust ja 42 km jooksumaratonist koosneva täispika triatlonidistantsi maailmameistrivõistlusega.

Eesti on kogunud nüüd viie mänguga vaid ühe punkti - teises voorus tehti 0:0 viik Albaaniaga. Kodus on kaotatud 1:2 Põhja-Iirimaale ja Slovakkiale ning 0:1 Hispaaniale.

