Kotšegarov Hawaii Ironmani eel: tore oleks, kui liiga palju naisi mööda ei ujuks

Mõlemad eestlased on tänavu teinud hea hooaja. 38-aastane Albert oli kevadisel Uus-Meremaa Ironmanil neljas ning Ironmani EM-il Frankfurtis seitsmes, lisaks võitis ta Ironman 70.3 võistluse Kanadas. Seitse aastat noorema Kotšegarovi hooaega kaunistasid poodiumikoht Suurbritannia Ironmanilt ning maagilise kaheksa tunni alistamine maikuus Texases.

Nii Albert kui Kotšegarov on suutnud ettevalmistusperioodil püsida tervetena ning loodavad laupäevaseks tippsündmuseks olla hooaja parimas vormis.

"Tore oleksm kui liiga palju naiste profiklassi kuuluvaid võistlejaid mööda ei ujuks," kirjeldas mullu 22-ks tulnud Kotšegarov intervjuus triatloniliidu pressiteates oma ideaalset võistlust. "Eks mul tuleb teha oma võistlust ja jälgida numbreid ning enesetunnet. Sellest plaanist kinni pidades oleksin rahul, kui suudaksin eelmise aasta tulemust mõne koha võrra parandada."

Eelmisel aastal 14. koha saanud Marko Alberti sõnul muutub Kotšegarov iga aastaga küpsemaks ja tugevamaks. "Viienda kohaga Texase Ironmanil (Kotšegarov alistas seal esimese eestlasena 8 tunni piiri – toim) tõestas ta endale ja kõikidele teistele, et suudab kõrge konkurentsiga võistlustel hea koha eest võidelda," lausus Albert.

"Tänu "Team Timex" taustajõududele on ta saanud oma meelisala rattasõitu veelgi tugevamaks muuta ning jooksus on ta ka sammu edasi astunud. Ma usun, et Kirill on valmis oma eelmise aasta kohta Hawaiil tublisti parandama!"

Albert sõnul on tema ettevalmistus Hawaii Ironmaniks kulgenud sarnaselt eelmise aastaga. "Kuumaga kohanemise ettevalmistus Tucsonis Arizonas ja siis Prescotti mägedes viimane lihv peale," ütles ta.

Ka Kotšegarov ei proovinud midagi uut. "Ettevalmistuse viisin läbi järgi proovitud kohas, Los Alamoses, New Mexico osariigis, kus elasin ja treenisin ligi 2300 meetri kõrgusel merepinnast. Plaanitud töö sai tehtud ja tervis pidas vastu."

Mõlemad eestlased peavad suursoosikuks tiitlikaitsjat Jan Frodenot Saksamaalt. "Vaadates stardinimekirja, ei leia sealt ühtegi võõrast nime. Tase on meeletu ja võidusoosikuid rohkesti," ütles Kotšegarov. "Minu soosik on Jan Frodeno. Ta teab, mida on vaja teha, et see võistlus võita, ja on seda teinud juba kaks korda järjest. Hetkel ei näe põhjust, miks ei peaks see juhtuma ka kolmandat korda."

Albert nimetas sakslase kõrval ka Ben Hoffmani ja Lionel Sandersit. "Jan on lihtsalt suurepärane sportlane, kes suudab ennast alati viia tippvormi täpselt õigeks ajaks. Ben sellepärast, et ma olen jälginud tema treeninguid selleaastasel ettevalmistusel ja need on olnud eepilised. Tundub, et ta on need ka ära seedinud ja võitluseks valmis. Lionel sellepärast, et ta on võtnud endale eesmärgiks alistada Jan. Tema võime teha treeninguid võimsusel, millest mina ainult unistada võin, on lihtsalt imetlemist väärt. Lõplik tulemus selgub ikka alles võistlusrajal."

Hawaii Ironman on kujunenud üheks spordimaailma prestiižsemaks ja raskemaks tiitlivõistluseks, mille traditsioonid ulatuvad aastasse 1978, kui esimese täispika triatlonidistantsi läbis USA merejalaväelane Gordon Haller ajaga 11.46.58.

Tänavusele Hawaii Ironmanile antakse start meie aja järgi laupäeva õhtul kell 19.35. Otsepilti triatlonimaailma tähtsamalt sündmuselt saab jälgida ironman.com kodulehekülje vahendusel.