Crosby külastas Valget Maja: siin pole tegemist poliitikaga

USA president Donald Trump pole USA spordiringkondades vähem vastuoluline isik kui laiemas plaanis ning NBA meistermeeskond Golden State Warriors näiteks traditsioonilisele vastuvõtule ei lähe. USA hümni ajal protestivad NFL-i jalgpallurid on Trump aga soovitanud lausa vallandada.

"Minu seisukohalt pole siin tegemist poliitikaga," lausus Crosby meediale. "Loodetavasti see jääbki nii. Oleme käinud seal ka minevikus. On olnud tore kogemus. Asi ei ole kindlasti poliitikas."

Crosbyga samal lainel on ka Penguinsi peatreener Sullivan. Klubi on tulnud Stanley karikavõitjaks kahel hooajal järjest ja sellega pole ükski teine NHL-i klubi pea kaks kümnendit toime tulnud. "Võimalus külastada Valget Maja tähendab loomulikult seda, et oled tulnud meistriks ja see tähendab palju," toonitas Sullivan. "Oleme äärmiselt uhked selle üle, mida meie meeskond on viimase kahe hooajaga saavutanud."

Värske hooaeg pole Pittsburghile nii kenasti alanud. Esimene võit teeniti alles kolmandas kohtumises.