Martin Reim: kodumängudes sooviks rohkem initsiatiivi haarata

Martin, kaks apsakat said meile saatuslikuks. Need olid kindlasti asjad, mida teadsite ja milleks olite valmistunud.

Esimene värav oli kingitus vastastele. Seda me ei teadnud ja selleks kindlasti ka keegi ette ei valmista. Aga eks mängudes vahel selliseid asju juhtub. Loodan, et tegime siin tsüklis selle apsaka ära, kus tegelikult meil nii suurt asja kaalul enam ei olnud. Loomulikult andis see neile edu ja teine värav, mille lasime, oli näha vastase meisterlikkust. Pingi pealt oli väga keeruline näha, mis kastis toimus, aga eks Džeko võttis väga hästi palli maha ja jäime natuke meeste katmisega hätta. Mul on hea meel, et tulime 0:1 seisust välja ja täna kahjuks nappis meil jõudu rünnaku poole pealt. Ka ründemängijaid ei olnud piisavalt palju, kes oleks suutnud vahetusest veel jõudu juurde tuua. Pidime hakkama kombineerima olemasolevate mängijatega ja tõstma mängijaid mängus sees ülespoole.

Üldiselt mäng kaitsva suunitlusega ja päris palju oli ilma pallita mängu, mida näitas ka see valdamisprotsent. Sellises olukorras on üsna raske sinna rünnakule lülitutagi?

Ega ei ole. Kui vastane suuremate jõududega ründab, siis tekib ka neid vabu ruume, kuhu saab... Aga ma ütlen, et ka need mängijad - Zenjov ja Luts -, kes palli võites peavad kiiresti tõusma, siis oli näha, et särtsu nii palju ei olnud, kui aasta varasemates mängudes on olnud. Loomulikult ei ole ma rahul ka meie palli valdamise poolega. Nagu eelmine mäng Gibraltariga, siis nüüd ka liiga kiiresti kiirustades neid palle ettepoole surusime. Isegi, kui ei olnud seda head võimalust mängijal seda palli seal omaks saada. Kaotasime kiiresti pallid ja pidime palju ilma pallita... see ka kindlasti väsitab. Otsene mänguplaan ei olnud kindlasti selline, et istume ainult kaitses. Aga vastane oli palliga meist kindlam.

Aasta ja kuu aja jooksul on tulnud selline oluline edasiminek, et 0:5 kaotusseisust on saanud 1:2 kaotusseis. Kui suur on edasiminek 13 kuu jooksul, mida sa mängijates näed?

Tunne ja teadmine mängijatel ja enesekindlus. Isegi mängudes, kus oleme surve all ja palli vähem, võime neid mänge mängida viiki või võita. Siin on näiteid ka sellest aastast: nii Horvaatia kui ka mõned muud. Kahjuks ei suutnud täna oma väravat puhtana hoida. See on see koht, kus peame hakkama rohkem riskeerima ja üles viima. Kodumängudes sooviks ise ka rohkem palliga initsiatiivi haarata, aga täna oli meil see natuke kehvapoolne.

Mis on kõige positiivsem, mida sellest valiksarjast järgmisesse kaasa võtta?

Ma arvan, et oleme aasta jooksul mängu taktikalist poolt päris palju muutnud ja mängijaid siia-sinna sobitanud. Hakkab selline pilt ette tulema ka mängijatel, kes mis positsioonil kõige paremini hakkama saab ja kus kedagi võime kasutada. Kindlasti meil on mingites mänguelementides või positsioonidel selliseid kohti, kus tuleks otsida mängijaid juurde. Aga siit on hea edasi minna ja mängida ka selle süsteemiga ründavamalt ja palli valdavamalt. Oma tasemega vastaste vastu oleme seda suutnud ka näidata. Nüüd on ka aeg vähe tugevamate vastu sellega hakkama saada.

Mis hinde paned sellele valiksarjale kokkuvõttes?

Ma hinnet ei pane. Las teised hindavad. Hindan mängijaid ja mul on hea meel, et vähemalt minu mängude ajal tahtmise ja emotsiooni taha ei ole midagi jäänud. Vahel tuleb seal väljakul kannatada, aga kõik on ühise asja eest. Eks mõned eksimused tulevad ja proovime järgmine aasta need ära parandada ja alustada uut sarja kohe korralikult ja mitte lasta seda rongi kohe minema.

Veel on mõned sõprusmängud tulemused. Kui palju kavatsed seal katsetada ja proovida?

Eelmisel aastal Kariibidel paar mängijat ka hiljem on koondise juurde lülitatud. Ka Joonas on üks, oli siin Janar Toomet... Artjom Dmitrijev - mängijad, kellest oli näha, et nad on võimelised mängima. Nüüd on hetk, kus vaadata ka U-21 mängijate poole. Kaugel Okeaania turneel saame nooremaid näha, võib-olla tuleb sealt lisajõudu.

Aga Euroopas kaks mängu, mis meil pidada on - Soome ja Malta võõrsil. Kui eksperimentaalse koosseisuga lähed või näeme ikka oma vanu tuntud mängumehi?

Vaatame, kui see aeg kätte jõuab, mis olukorras ja seisus mängijad on. Kindlasti loodan, et paljud põhimehed saavad kaasa teha ja mõned värsked näod sinna juurde. Kindlasti üritab hetkevõimalusi vaadates parima koosseisuga minna.