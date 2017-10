Mängu parimaks valitud Aksalu: Pehrssoni vallandamine oli õige otsus

Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina MM-valikmängu parimaks valitud Mihkel Aksalu tunnistas pärast teisipäevast matši, et möödunud sügisel Bosnialt saadud 0:5 kaotuse järel tehtud muudatused on tagantjärgi osutunud õigeks.

"Lõppkokkuvõttes tuli kaotus, need paar tõrjet olid pigem rutiinsed. Kahju, et ei saanud väravate puhul meeskonda aidata. Arvan, et mängisime täna hästi, viimane kodumäng - ei saa väga kurb olla," sõnas ERR-ile kohtumise järel Mihkel Aksalu.

"Poisid said hästi hakkama, meil oli oma plaan, teadsime, mismoodi nad mängivad. Ega neil palju variante polnud, ma arvan, et poisid tegid ilma pallita väga head tööd ja ka palliga mäng oli suhteliselt okei."

Valiksarja avamängus möödunud aasta 6. septembril jäi Eesti võõrsil Bosniale alla 0:5. Pärast seda lahkus koondise peatreeneritoolilt ka rootslane Magnus Pehrsson.

"See, mis Bosnias toimus - eks kõik mõtlesid oma elu üle järgi, tehti muudatused - ka peatreeneritoolil. Kui me vaatame tänase mängu lõppedes, oli tehtud otsus õige," tõdes Aksalu.

"Valiksarja algusest tänase päevani on meeskond kasvanud. Oleme palliga julgemad, oleme oma rutiinis, teame, mismoodi mängijad liiguvad. Tänu sellele, et mehed on püsinud tervena, oleme suutnud ka ühte koosseisu päris pikalt hoida."