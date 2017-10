Klavan: kindlasti oleme muutunud ohtlikumaks

"Kõige parem tunne ei ole, lõpuks ikkagi kaotasime," sõnas Klavan pärast kohtumist ERR-ile. "Väga okei esimene poolaeg, väga võitluslik. Teisel poolajal tulime uuesti mängu tagasi, oli paar ohtlikku momenti, aga lõpuks võtsid nad oma. Sellest on väga kahju, oleks valiksarjale võinud ilusa punkti panna."

"Kindlasti on ohtlikkust juurde tulnud, ääred on kiired, see tähendab, et vastaste kaitseliin peab arvestama, et oleme selja taga ohtlikud. See on hea, muudab meie mängu mitmekesisemaks," tõdes Klavan. "Loodame, et võtame head asjad järgmisesse valiktsüklisse kaasa, et järgmine kord see stabiilsemalt, ilma suurte üles-alla kõikumisteta läbida."

Mis on kõige suurem õppetund, mis oleme saanud? "Ära lase vastastel väravat lüüa," naeris Klavan. "Ma arvan, et kui poleks Belgias suurt kaotust tulnud, ei oleks formatsioon muutunud. Praegusel hetkel ütleksin, et kaitse poole pealt on asjad väga hästi toiminud. Enne tänast oli järjest kolm nullimängu - see on väga-väga okei."