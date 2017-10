Uiboleht: ei mäleta, et Lillekülas oleks midagi sellist varem juhtunud

"Tegemist on Bosnia kõige suurema ultragrupeeringuga, kes tegutseb väljaspool Bosniat," sõnas ERR-ile Eesti jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht. "Selline asi pole lubatud. Pürotehnikat avastati ka läbiotsimisel, kuid see kogus, mis sisse toodi, oli väga suur ja mäng tuli seetõttu mitmeks minutiks seisma panna. Ei mäletagi, et Lilleküla staadionil midagi sellist oleks varem juhtunud."

"See aktsioon lõppes nii, et kogu seltskond lahkus ise ja nad on staadionilt linna poole tagasi liikunud. Tegemist oli mingit tüüpi aktsiooniga, raske öelda, mis selle ettekäändeks otsitakse. Lõppkokkuvõttes on fakt see, et mängu katkestamine ei ole mingilgi moel mõistlik käitumine. Mis edasi saab - mängul on FIFA delegaat, FIFA distsiplinaarkomisjon koguneb, võtab mõlemalt poolelt selgitused."

Kas trahvisumma tuleb 50-50, suures osas Eesti jalgpalliliidule või kuidas? "Väga raske prognoosida, meil pole sarnast juhtumit varem olnud," tõdes Uiboleht. "Varem on trahv pigem olnud külaliste alaliidu suunas. Rääkisin eelnevalt ka Bosnia kolleegidega, nad tõdesid, et see grupp rikub igas valiksarjas korra või kaks korda."