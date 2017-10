Põlva alistas põnevuslahingus Aruküla/Audentese

Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla kiitis oma meeskonda korraliku esituse eest: "Eriti esimesel poolajal oli kaitsetegevus hea, samuti tegi meie väravavaht suurepäraseid tõrjeid. Muidugi on kahju, et punkt jäi panemata, aga poisid võitlesid hästi. Väsisime lõpus ja jäime tuimaks. Meie füüsiline ettevalmistus pole hetkel piisav ning eriti viimasel viiel minutil paistis see välja."

Koduses Mesikäpa hallis mänginud Coop alustas paremini ja juhtis 4:2, aga külalised viskasid vähemuses mängides kaks väravat ja põlvalased leidsid end 5:6 kaotusseisust. Kogenud Andreas Rikken taastas kahe tabamusega kiirelt Coopi edu, ent see jäi kuni kohtumise lõpusekunditeni kodumeeskonna viimaseks eduseisuks.

