Priit Vene TÜ euromängu eel: loodame kodupubliku abile

Eelmisel kolmapäeval kaotas Tartu võõrsil samale vastasele 78:87. Seejuures oli Eesti klubi poolaja võitnud üheksa punktiga 52:43, kuid kolmandal veerandajal elati üle korralik mõõn. Et jõuda FIBA Europe Cup põhiturniirile, tuleb Tartul homme oma vastane normaalajal vähemalt kümne punktiga alistada. Üheksapunktiline võit tähendaks aga lisaaega.

Türgi klubi liidrid on Tartu treeneritele teada. Eelmises mängus viskas 20 punkti NBA kogemusega ameeriklane Bracey Wright. Sama palju punkte, lisaks veel kaheksa resultatiivset söötu, kogunes 173 sentimeetri pikkuse mängujuhi Erving Walkeri arvele.

"Kõige ohtlikumad relvad on nende välismaalased, kes viskavad suurema osa punktidest," kinnitas Vikerraadiole Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene. "Nad on sellel hooajal mänginud neli mängu ja kui me võtame statistika lahti, on nemad asja korraldajad."

"Hakkasime ise kiirustama, mõned visked olid valed ja tulid mõned pallikaotused, siis läks meie rütm sassi," tõi Vene välja avakohtumises saadud kaotuse põhjuseid. "Mõned kahevõitlused kaotasime ehk liiga kergelt, proovime mõned mehed ümber sättida ja pilti korrektuure teha."

Kohtumine oli Tartu meeskonna esimene ametlik mäng hooajal, mis tähendab, et mingi pildi saite meeskonnast alles selle kohtumisega. Milline see pilt oli? "Tegelikult oleme kontrollmängudes mänginud sarnaste, tugevate vastastega," möönas Vene. "Oleme pilti kokku pannud selleks kaheks mänguks, kus me täna oleme. Keegi pole lati alt läbi jooksnud, aga mingit suurt üllatust ka polnud. Kindlasti lisandub meie kodupublik, meie edu kodusaalis tulebki publikust - mida rohkem neid on, seda parem."