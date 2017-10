VIDEO | Amputeeritute jalgpalli EM-finaalile elas kaasa 40 000 inimest

Amputeeritute jalgpallis kestab poolaeg 25 minutit ning Türgi jõudis koondise kapteni Osman Cakmaki toel võiduväravani 50+1. minutil ehk kohtumise üleajal. Teel finaali alistas Türgi Saksamaa 8:0, Gruusia 9:0, Hispaania 4:0 ning Venemaa 2:1.

Lisaks mainitud koondistele osalesid EM-il ka Belgia, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia ja Poola. Türgile oli triumf esmakordseks, 2004. ja 2008. aastal lepiti EM-hõbedatega.

Amputeeritute jalgpallis on väljaku suuruseks 70x60 meetrit, värava laiuseks on viis meetrit. Väljakumängijatel peab olema amputeeritud üks jalg, väravavahtidel peab olema amputeeritud üks käsi. Väljakul liikumiseks kasutavad mängijad metallist karke, millega pole palli liikumist lubatud takistada.

