EOK ja HTM-i haridusstipendiumid pälvisid 28 tippsportlast

Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimehe Gerd Kanteri sõnul annab hea haridus suure eelise nii elus kui ka spordis. "Tippsporti saab teha elus ainult väga lühikest aega - sõltuvalt spordialast 10-20 aastat," tõdes Kanter. "Nii et tegelikult peaks tegema plaane või vähemalt mõtlema spordi ja õppimise ühendamise peale võimalikult varakult."

"Samas ei ole õpingute ja tippspordi ühendamine tiheda võistlus- ja treeninggraafiku tõttu enamasti ajaliselt ja logistiliselt kuigi lihtne, mistõttu on õppimisvõimaluste laiendamiseks stipendium heaks abiks. Noorele sportlasele on haridus kindlustuspoliis juhuks, kui midagi läheb valesti - võid saada ootamatu vigastuse või tulemused ei vasta ootustele. Tippspordikarjääri lõpetavale sportlasele annab haridus võimaluse jätkata edukat elu uues, erinevas valdkonnas. Samuti usun, et lai intellektuaalne silmapiir võimaldab kergemini jõuda spordis oma potentsiaali realiseerimiseni," rääkis Kanter.

Kaks korda aastas välja antavaid EOK ja HTM-i haridusstipendiumeid saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on alates 2017. sügisest kuni 1200 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.

2017. aasta sügissemestril pälvisid stipendiumi järgmised sportlased:

Beilmann, Meril (laskesuusatamine) – TTÜ, ärindus

Biene, Priit (motosport) – EBS, ärijuhtimine

Jeret, Timmo (jalgrattasport) - Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

Kaljulaid, Klen-Kristofer (judo) – EBS, ärijuhtimine

Karlson, Joosep (aerutamine) – Tartu Ülikool, majandus

Kink, Kaari (võistlustants) – Bath University, Sport and Exercise Science

Kisel, Rasmus (kergejõustik) – Cambridge ülikool, füüsika

Koll, Kristjan (suusatamine) – Tallinna Tehnikaülikool, majandus

Kollo, Toomas (suusatamine) – University of Alaska Anchorage, masinatehnoloogia

Kudre, Daisy (suusaorienteerumine) – ETH Zürich

Kuuba, Kristin (sulgpall) – Tartu Ülikool, kehaline kasvatus

Laane, Don Eric (motokross) – EBS, ärijuhtimine

Laine, Tormis (mäesuusatamine) – Schigymnasium Stamms Handelsschule (majanduskool)

Lamp, Allar (kergejõustik) – Tartu Tervishoiukõrgkool, massöör

Lang, Mae (jalgrattasport) – Tartu Ülikool, meditsiin

Liivakant, Mihkel (karate) – EBS, ärijuhtimine

Luik, Tõnis (suusatamine) – New Hampshire ülikool

Paabo, Tanel (karate) – EBS, ärijuhtimine

Pajunurm, Märten (jalgpall) – Longwood University

Pajur, Ardo (maadlus) – Tallinna Tehnikaülikool, õigusteadus

Pareiko, Sergei (jalgpall) – Ettevõtluskõrgkool Mainor, ärijuhtimine

Pormeister, Piret (suusatamine) – EBS, ärijuhtimine

Puhm, Reijo (jalgrattasport) – Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Rüütel, Helina (sulgpall) – Tartu Ülikool, kehaline kasvatus

Siimar, Mattias (tennis) – University of Michigan, majandus

Veerpalu, Andreas (suusatamine) – Meraker Nord Universitet, kehakultuur

Veerpalu, Anette (suusatamine) – Tartu Ülikool, füsioteraapia

Velleste, Reino (jahilaskmine) – EBS, ärijuhtimine

Haridusstipendiumi saajad valib välja komisjon, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Eesti Olümpiakomitee esindajad, sealjuures osalevad stipendiumite määramises ka EOK sportlaskomisjoni esindajad. Haridusstipendiumeid antakse välja aastast 2003 ning need on osa noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitustoetuste projektist. Eelmisel olümpiatsüklil 2013-2016 anti välja kokku 247 stipendiumi kogusummas üle 206 000 euro.