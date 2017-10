Inglise ralliajakirjanik: Tänaku ja Toyota vahel on kokkulepe tehtud

Nüüd on mees sotsiaalmeedias välja hõiganud, et MM-sarjas üldarvestuses teisel kohal paiknev eestlane on uuel aastal sõitmas ikkagi Toyotas.

"Hästi informeeritud allika poolt öeldi mulle, et Tänaku Toyotasse siirdumise tehingus on "käed löödud"," kirjutab Clark oma Twitteri kontol.

Seni on Tänak pigem mõista andnud, et ta jätkab oma senises meeskonnas M-Sport, kus Sebastien Ogier' tõenäolise lahkumise järel tõuseks ta tiimisiseses pingereas esimeseks meheks.

Told by a very well placed source that Tanak's move to Toyota is a done deal. Tell you why I think it's a bit of a gamble from the KT later