Eesti curlinguvõistkond hoiab MM-il alagrupis kolmandat kohta

Võistlus toimub viies grupis ja Eesti võistkond võistleb A-alagrupis. Seni alistas Eesti võistkond Jaapani ja Walesi esindused ja kaotas Sloveeniale ja Ungarile. Alagrupi esikohal on Venemaa võistkond kolme võiduga ning teisel positsioonil on Walesi esindus kahe võidu ja ühe kaotusega.

Eesti segavõistkond alistas esmaspäeval Jaapani esinduse tulemusega 8:3, kuid kaotas Ungarile tulemusega 3:10. Eesti võistkonna kapten Andres Jakobson ütles võidumängu kommenteerides: “Loodame, et meil õnnestub võidumomenti säilitada. Vastased on tugevad ja üritame praegu korralikult välja puhata, et valmistuda ette järgmiseks mänguks alagrupi liidri ja valitseva maailmameistri Venemaa vastu.”

