Jalgpallihaigla innustab publikut Eestile kaasa elama

Jalgpallimängul laulmine ja kära tegemine ei ole kinnise eestimaalase jaoks lihtne. Peab ju muretsema, mis naaber arvab, äkki läheb külmas hääl ära või sõnad sassi... Ei pea muretsema! Nagu ujulad on mõeldud ujumiseks, pargid kõndimiseks ja batuudid hüppamiseks, on jalgpallitribüünid mõeldud kaasaelamiseks.

On tõsine oht, et kui me seda vähegi lubame, teevad bosnialased Lilleküla jalgpallistaadionist 90 minutiks oma kodustaadioni. Kuid meid tuleb staadionile kordi rohkem kui külalisi. Kui kunagi end vabaks laulnud rahvas ka jalgpallitribüünil üheskoos laulu üles võtab, võime Bosnia fännidele siiski koha kätte näidata.

