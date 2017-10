Eesti üks parimaid krossimehi lõpetab ootamatult karjääri

"Otsus tuli minu jaoks raskelt, sest olen motokrossiga tegelenud armastuse ja pühendumusega pea 20 aastat. Krossimaailmas on hetkel rasked ajad ning kuna mul pole õnnestununud küündida maailma parimate tippsõitjate kõrvale, siis ainult motokrossi sõites elatist teenida on keeruline, kui mitte võimatu. Puhtalt emotsioonide ja eneseteostuse nimel kahjuks jätkata pole mõistlik. Süda soovib ja räägib jätkamise kasuks, mõistus ütleb teisiti," lisas ta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel