Noor NBA staar sai vaid 31 mängu järel kopsaka lepingupikenduse

2014. aasta NBA draftis kolmandana valitud Embiid on seni oma NBA karjääri jooksul mänginud vaid 31 kohtumist, mille jooksul on ta kogunud keskmiselt 20,2 punkti, 7,8 lauapalli ja 2,5 blokki.

Erinevate boonustega võib tehingu väärtus kerkida 178 miljoni peale, kuid samas on klubi kindlustanud veidi ka oma tagalat, kuna 23-aastasel ja 213 cm pikkusel tsentril on seni probleeme olnud vigastustega. Nimelt on lepingus sees erinevad klauslid, mis kaitsevad klubi juhul, kui mängumees peaks pikemale vigastuspausile minema.

