Eesti kodumängu kava: Jääger, Küttis, Oper, Viikmäe ja Bärengrub

Ekskoondislased Oper, Viikmäe ja Bärengrub meenutavad seniseid vastasseise Bosnia ja Hertsegoviinaga, seejuures on Oper ja Viikmäe ka vastaste võrku sahistanud. Ülevaade on MM-valiksarja seisust ja uuest rahvuste liigast ning mõlema koondise koosseisudest. Traditsiooniliselt leiab kavast Jalgpallihaigla fänniportree.

