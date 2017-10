TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis lõpetab MM-valiksarja koduplatsil

Senise üheksa kohtumisega on Bosnia tabelisse kogunud 14 punkti ja asub Belgia ja Kreeka järel kolmandal kohal, Eestil on 11 silma ja neljas positsioon.

Just Bosnia oli see koondis, kelle vastu Eesti eelmisel aastal MM-valiksarja alustas, kui võõrsil jäädi vastasele alla koguni 0:5.

