Avapoolajal haaras oodatult initsiatiivi Bosnia ja Hertsegoviina, kuid võimalusi oli ka eestlastel. Väravateta lõppenud poolajal pidi peakohtunik Vladislav Bezborodov matši neljaks minutiks peatama, sest Bosnia fännitribüünilt visati Lilleküla staadioni murule hulgaliselt pürotehnikat.

"Pürotehnikat avastati ka läbiotsimisel, kuid see kogus, mis sisse toodi, oli väga suur," sõnas ERR-ile Eesti jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht. "Ei mäletagi, et Lilleküla staadionil midagi sellist oleks varem juhtunud. Rääkisin eelnevalt ka Bosnia kolleegidega, nad tõdesid, et see grupp rikub igas valiksarjas korra või kaks korda."

Teisel poolaja kolmandal minutil jõudis esimesena sihile külalismeeskond, kui värava lõi Izet Hajrovic. 75. minutil viigistas Ilja Antonov 20 meetrilt teele saadetud madala kauglöögiga kohtumise seisu, kuid 84. minutil tegi Hajrovic vahetusest sekkunud Edin Džeko suurepärase eeltöö järel seisuks 2:1, millega kohtumine ka lõppes.

Meie valikgrupis jäid kaks teist mängu 4:0 - Belgia alistas selle skooriga Küprose ning Kreeka Gibraltari. Belgia võitis grupi 28 silmaga, Kreeka sai teisena 19 punkti, Bosnia ja Hertsegoviina 17 ning Eesti neljandana 11 punkti. Meie selja taha jäid Küpros (10) ja Gibraltar (0).

Enne kohtumist:

Kohtumine algab kell 21.45, otseülekande sellest teeb ETV ning seda on võimalik vaadata ka ERR-i spordiportaali vahendusel. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudios vahendab toimuvat Tarmo Tiisler ja intervjuusid jahib reporter Aet Süvari.

Just Bosnia oli see koondis, kelle vastu Eesti eelmisel aastal MM-valiksarja alustas, kui võõrsil jäädi vastasele alla koguni 0:5.

Senise üheksa kohtumisega on Bosnia tabelisse kogunud 14 punkti ja asub Belgia ja Kreeka järel kolmandal kohal, Eestil on 11 silma ja neljas positsioon.