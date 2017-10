Reim: kuidas vastane mängima tuleb, sellele me ei mõtle

Võidukas Gibraltariga kohtumises 21. minutil välja vahetatud Vassiljev ei saa veel homme tähistada oma 100. koondisemängu. Samuti jääb matšist eemale Ken Kallaste.

Kui Eesti jalgpallikoondis asub hetkel valiksarjas kuue meeskonna konkurentsis neljandal kohal, siis Bosnia on Eestist koha võrra kõrgemal. MM-valiksarja play-offi jõudmiseks tuleks aga loota Kreeka libastumisele Gibraltari vastu.

"Tahame vääriliselt oma toetajaid tänada," ütles Eesti koondise peatreener Martin Reim ETV spordisaatele. "Kuidas vastane mängima tuleb, sellele me ei mõtle."

Kõigest hoolimata tuli Bosnia ja Hertsegoviina koondis Tallinnasse siiski oma parimas rivistuses. Kohal on Roma ründeäss Edin Džeko, samuti väravavaht Asmir Begovic. "Kummalgi tiimil pole enam edasipääsuks võimalusi, kuid tuletan teile meelde, et see on MM-valiksarja kohtumine ja mõlemad meeskonnad annavad endast parima, et mängida hea kohtumine," lisas Bosnia juhendaja Mehmed Baždarevic.

Eesti ja Bosnia kohtumine algab homme kell 21.45, otseülekande sellest teeb ETV ning seda on võimalik vaadata ka ERR-i spordiportaali vahendusel.