Kalev/Cramot loputanud Kubani peatreener: liiga tase on mullusest tugevam

"VTB Ühisliiga üldine tase ja kvaliteet on mullusest tugevam," ütles serblasest olümpiahõbe Saša Obradovic, kelle juhendamisel võitis Lokomotiiv-Kuban oma avamängus 26 punktiga BC Kalev/Cramo, ETV spordisaatele.

Ühisliiga 13 meeskonnast 11 kuuluvad erinevatesse eurosarjadesse, kellest Moskva CSKA ja Himki hakkavad võitlema Euroliigas. "Ma arvan, et liiga tase on sel hooajal mullusega võrreldes palju parem," sõnas Obradovic. "See on hea väljakutse, sest liigas on head treenerid ja isegi paremad mängijad. Ma arvan, et sel hooajal on üllatusi varasemast rohkem."

Tunamullu Euroliigas kolmanda koha võitnud Krasnodari klubi sõitis Tallinnast Prantsusmaale, et ülehomme alustada mänge EuroCupi sarjas, kus nad mullu jõudsid poolfinaali ja mille nelja aasta eest ka võitsid. Milliseid trofeesid võiks Obradovici meeskond uuel hooajal erinevates liigades võita? "Mind tundvad inimesed teavad, et ma ei vasta sellistele küsimustele," jäi Obradovic tagasihoidlikuks. "Esiteks on veel liiga vara ning paljugi võib lõpuks juhtuda.

Keskendun vaid järgmisele mängule ja järgmisele trennile. Mida me saavutame? Ma arvan, et oma hea töö tulemuse. Kus me lõpetame? See on meekond, kellel on alati suured ootused. Minu jaoks pole see küsimus, sest saan pingega hakkama ja püüan oma energia üle kanda meeskonnale."

EuroCupi alustab koos Kubaniga 24 meeskonda 12 riigist ja Euroliigase pääses taas 16 tiimi, kes esindavad 9 riiki.