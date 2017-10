Tour de France 2018: legendaarne mägi ja munakivilõigud

Prantsuse meedia on aga saanud veel mitteametlikku siseinfot. Nimelt viib järgmine Tour ratturid enne Püreneedesse jõudmist Alpidesse – Touri ajaloos 30. korda – ja pärast kolmeaastast pausi on programmis Prantsuse kuulsaim mägi Alpe d’Huez. Alpides on väidetavalt kavas kolm etappi: Annecy – Grand Bornand, Albertville – La Rosière ja Bourg-Saint-Maurice – Alpe d’Huez (19. juulil peetav 12. etapp), vahendas Rattauudised.ee .

Järgmise aasta Tour de France’i etappide esitlus toimub 17. oktoobril Pariisis. Seni on ametlikku infot antud kolme esimese etapi kohta. Start on Vendée regioonis ning kahele siledale etapile järgneb 35 km pikkune meeskonnasõit. Neljanda etapi start antakse La Baules ja sellega ametlik info ka lõpeb.

