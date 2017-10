Vettel enda tiitlivõimalustest: ei pea olema geenius või matemaatik

Mercedese leeris aga ollakse valmis võitluseks. "Meil on endiselt "diiva", kellest peame aru saama," viitas Mercedese pealik Toto Wolff auto seadistusprobleemidele. "Viimasel kolmel etapil on Ferrarit saatnud ebaõnn, kuid me peame ka ise edaspidi maksimaalselt pingutama."

Britt Lewis Hamilton (Mercedes) on teel neljanda vormel-1 sarja MM-tiitli suunas, sest neli etappi enne hooaja lõppu on mehe edu teisel kohal oleva sakslase Sebastian Vetteli (Ferrari) ees 59 punkti.

