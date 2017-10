Hopp: me ei tahtnud Itaalia vastu viigiga leppida

Noortekoondise peatreener Lars Hopp sõnas Eesti Jalgpalli Liidu vahendusel, et avamängus võttis eestlastel mängutempo ja vastaste agressiivsusega harjumine liiga kaua aega. „Seda on ka varasematel turniiridel juhtunud, et avamängus ei saa meie poisid mängu nii hästi sisse kui teised. See on rahvusvaheline tase ning platsil on vaja uue kiirusega kohe kaasa ja lõpuni minna. Need asjad tulevad harjumustest, mida mängija teeb igapäevaselt. Lihtsalt rääkimine enne mängu neid harjumusi ei asenda."

Just agressiivsusest jäi avamängus peatreeneri sõnul kõige rohkem vajaka ning seni turniiril meile löödud väravaid oleks saanud ära hoida „Vastaste väravate puhul pole me teinud kokkulepitud asju lõpuni ja kõik väravad olid välditavad. Tippmeeskonnad kasutavad omad võimalused ära.“

Mäng Itaalia vastu, kus Eesti oli lähedal turniiri suurüllatusele, oli võrreldes Rootsi-mänguga kordades parem. „Meie meeskonna ühtsus, koostöö ja kommunikatsioon oli hoopis teisel tasemel kui turniiri avamatšis. Eriti pandi juurde agressiivsuses, mis on sellel tasemel hädavajalik ning kohe oli näha, et see kajastus ka tulemuses,“ olid Hopp hoolealustega rahul. „Kõik mängijad läksid olukordades lõpuni ja niimoodi on vastasel palju raskem meie vastu mängida.“

Itaalia vastu jahtis noortekoondis mängu lõpuni võitu. „Me teadsime, et viik meile ei sobi, sest saime avamängust suureskoorilise kaotuse. Me ei hakanud taktikalisi vahetusi tegema, aega raiskama ega tempot maha võtma – mõlemad meeskonnad mängisid võidu nimel lõpuni. Võib mõelda küll, et Itaalia vastu viik oleks edukas tulemus, aga me tahtsime Eliitringi jõuda ja vajasime seega alagrupi seisu hinnates võitu.“

Kahe vooru järel on tabeli tipus Rootsi ja Itaalia kuue punktiga, Eestil ja Moldoval on punktiarve avamata. Teisipäeval on Eesti vastaseks Moldova. „Tuleb väga raske mäng. Moldova tahab sarnaselt meile siit positiivse tulemusega lahkuda. Nad on väga tehnilised ja oskavad palliga hästi mängida. 1999. aastal sündinud vanusegrupp on nendega juba kaks korda mänginud – kahe aasta tagusel valikturniiril, mis toimus Moldovas, suudeti neid 1:0 võita. Selle aasta alguses jäime Granatkini memoriaalil alla 0:1. Homne mäng on suur väljakutse ja poisid peavad endast 100% andma!“