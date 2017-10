Kolm meest 13 punkti sees: Kuubiku hooaeg sai vägeva lõpu

Pealtnäha tegi kolmanda Kuubiku hooaja võitnud Linnus imet, kui tõusis Linnamaratoniga 101. kohalt esimeseks, kuid sarja süsteemi ja mehe jooksutaset arvestades oli siiski tegu suurfavoriidiga. Nimelt lähevad Kuubikus arvesse neli paremat maratoni ning enne Linnamaratoni oli 26-aastasel Linnusel läbitud kolm osavõistlust.

Enne laupäevast Linnamaratoni oli teada, et kui Linnus lõpetab jooksu eespool suuremaid konkurente ehk Allar Sood ja Rait Pallot, siis tõenäoliselt tuleb ka sarja üldvõit. Ja nii ka läks: Linnus edestaski finišis Sood ja Pallot vastavalt üheksa ning kuue minutiga. Seega on tasavägise hooaja esikolmik järgmine: 1. Sander Linnus (4025 p), 2. Allar Soo (4017 p ), 3. Rait Pallo (4012 p). „Läksin Linnamaratoni starti eesmärgiga Kuubik ära võita, kuid teisi ma ei alahinnanud. Jooksu poolel maal sain aga aru, et võit tuleb ära,“ ütles Linnus, kes enda tugevamateks aladeks peab jooksmist ja suusatamist. „Rattarallil ma ei saanud osaleda, kuid ilmselt oleksin sealt nagunii kõige vähem punkte saanud. Kõige paremini sobivad mulle esimene ja viimane võistlus ehk siis suusa- ja linnamaraton,“ sõnas ta.

Naiste konkurentsis kaitses mullust tiitlit Sille Puhu, kes sarnaselt Linnusele sai üldvõidu kätte nelja etapi tulemusega, kuigi stardis oli ta viiel. „Rattarallil vedas tehnika alt ja ei õnnestunud lõpetada. Jäin seal tee äärde ja otsustasin, et ei sõida lõpuni,“ rääkis Puhu.

Kevadel Rotterdami maratonil suurepärase aja 2:59.37 jooksnud Puhu võit oli pelgalt vormistamise küsimus. Seda põhjusel, et enne Linnamaratoni oli tema suurimal konkurendil Reeda Tuulal 47 silma vähem ning Puhu tulemused jooksurajal on viimasel ajal olnud paremad. Kuigi kõrvaltnäha tundus, et teine maratonide mitmevõistluse sarja üldvõit tuli kergelt, siis Puhu ise nii ei arva. „Kuubiku võit ei tulnud kergelt, kogu aeg on olnud minu poolt maksimaalne pingutus. Midagi lihtsat ja nii-öelda lõbusat ei olnud,“ ütles võidunaine, kes suusatamisele eelistab jooksmist ja rattasõitu.

Võit tuli Puhule 3743 punktiga. 2015. aastal läbi aegade esimese Kuubiku võitnud Tuula kogus tänavu 3678 silma, kolmanda koha saavutas Tea Pärnik 3626 punktiga.

Kokku sai Tartu Maratoni Kuubiku tänavusel hooajal punkte 12 116 inimest.

Tartu Maratoni Kuubik 2018 algab 18. veebruaril juubelihõngulise 45. Tartu Maratoniga.