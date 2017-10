Albaania ultratel paluti valikmängust Itaaliaga eemale hoida

Kuid ka Shkoder ei ole kõige ohutum kant - eelmisel aastal oldi sunnitud sealtki julgeoleku kaalutlustel ära liikuma ning mäng toimus hoopis Elbasanis. Mäng ise erilise kaaluga pole - Itaalia on kindlustanud play-offi pääsu ning Albaania on Itaaliast seitsme punkti kaugusel.

Seoses mänguga on tugevdatud piirikontrolli nii Kosovo, Makedoonia kui Montenegro piiripunktides, pealinnas Tiranas oleva lennujaama lähistel on tugevdatud turvakontrolli. Mäng ise toimub aga sada kilomeetrit pealinnast eemal Shkoderis julgeoleku kaalutlustel.

Albaania üks ultrate punt Illyria Elite grupp andis teada, et neile on määratud staadionikeeld eelmise Itaalia-kohtumise tõttu, kui loobiti väljakule tõrvikuid ning paluti staadionist sel korral eemale hoida, vahendas Soccernet.ee .

