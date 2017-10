Käsipalli meistriliiga tippmängus võõrustab Viljandi Kehrat

Juba teisipäeva õhtul tehakse neljanda vooru mängudega algust Põlvas, kus meistriliiga uustulnuk Coop võõrustab Aruküla/Audentese meeskonda. Coopil on tabelis üks võit, HC Tallinna üle, külalismeeskond on seni võiduta. Mullu jõudsid arukülalased veerandfinaali, kus jäid kahel korral napilt alla HC Viimsi/Tööriistamarketile.

Martin Noodla: Coop on soosik

Kolme kaotusega hooaega alustanud Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla arvas, et Coop on kindlasti soosik. "Nad on lihtsalt füüsiliselt paremas vormis, sest meie erilist hooaja ettevalmistust teha ei saanud. Aga oleme iga mänguga paremaks läinud ja loodetavasti see trend jätkub," sõnas Noodla.

"Tegeleme endiselt logistikaga, et kõik kenasti paika loksuks. Hetkel teeme nädalas kaks trenni Arukülas ja kaks Tallinnas, aga alati ei saa kõik kohal olla," kirjeldas Noodla. "Meeskond on noor ja ehitame seda veidi pikema perspektiiviga, kuid usun, et mõistuse ja hea võitlusvaimuga saame Coopile vastu küll."

Coopi peatreener Kalmer Musting oli kindel, et vastased tulevad Põlvasse võidu järele. "Ent sama soovime meiegi. Viimane mäng Kehras oli keskpärane ja nii on teisipäeval hea test, näitamaks, et hooaja alguse hoog polnud vaid sähvatus. Mõlemad meeskonnad tahavad võita ja nii usun, et on tulemas põnev kohtumine," arvas Musting.

Kolmapäeval mängitakse Viljandis, Viimsis ja Tallinnas

Mullune meistriliiga teine HC Kehra/Horizon Pulp&Paper külastab kolmapäeval tunamullust hõbedat Viljandi HC-d. Kahe viimase hooajaga on need tiimid vastakuti olnud koguni 19 korda – ühe viigi juures on Kehral 10 ja Viljandil 8 võitu. Tunamullu alistasid mulgid poolfinaalseerias Kehra mängudega 3:1 ja jõudsid siis esmakordselt klubi ajaloos finaali.

"Loodame, et numbrid ei valeta ja tuleb võrdne mäng," lausus Viljandi peatreener Marko Koks. "Eelmisest mängust Servitiga pole meil midagi kaasa võtta, aga toonast Balti-liiga väsimust nüüd pole ja usun, et oleme ka emotsionaalsemalt paremas seisus. Robert Lõpp on taastumas vigastusest, aga kahjuks on ta vennal Markil jalg kipsis."

Vigastused kimbutavad kehralasigi, sest Uku-Tanel Laast ja Dmõtro Jankovski pole paranenud. "16 meest on meil ikka olemas, nooremad saavad võimalusi ning loodan, et esile tõusevad uued tegijad," sõnas Kehra juhendaja Kaupo Liiva. "Kerge ei saa olema – Viljandi on viimaste aastatega teinud kõva arengu ja viimastes Balti liiga mängudeski esines hästi."

Tiitlikaitsja ja seni ainus täiseduga meeskond ehk Põlva Serviti sõidab külla Viimsisse, tabelis parema väravate vahe toel hetkel teist kohta hoidvale HC Viimsi/Tööriistamarketile. Kahel viimasel hooajal on klubid erinevates sarjades kohtunud 16 korda ja põlvalastel on kirjas 14 võitu. Mullu sai Viimsi Servitist jagu korra ning seda just hooaja esimeses kodumängus.

Kahe võiduga HC Tallinn võõrustab kolmapäeval Kalevi spordihallis seni nulli peal olevat SK Tapat. Viimane pole senistes mängudes mulluste esinelikutiimidega häbisse jäänud – kaotused tulid kaks korda 6 ja korra 8-väravalisena. Vastamisi on ka kaks meistriliiga esikolmikusse kuuluvat snaiprit, sest tapalaste Kaimar Lees on vaid kahe mänguga visanud 24 väravat, samas kui pealinlasel Marko Slastinovskil on kirjas 21 tabamust.

Eesti meistriliiga 4. voor:

10.10. 19.00 Põlva Coop – Aruküla/Audentes

11.10. 18.45 HC Tallinn – SK Tapa

11.10. 19.00 Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

11.10. 19.30 HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti