Cretu teeb omale Venemaal nime

Cretu pärast võitu siberlaste üle: "Algul püüdsime edu saada servi abil, aga see ei õnnestunud. Kaotasime kaks esimest geimi. Kolmandaks geimiks rahunesime, meil polnud enam midagi kaotada. Serv hakkas punkte tooma. Loobusime tugevalt ründamast kolmebloki vastu, hakkasime hanitama. Ja mäng hakkas minema."

Eespool on vaid kõik mängud võitnud maailma tippklubi Kaasani Zeniit. Cretu kõrval kogub plusspunkte Tuomas Sammelvuo hoole all olev Kemerovo Kuzbass, vahendas Volley.ee.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel