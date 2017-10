Ajakiri France Football avalikustas kogu päeva jooksul viie kaupa mängijad, kes kandideerivad aasta parima jalgpalluri Ballon d’Orile. Ühtekokku on kandidaate 30.

Praeguseks on kandidaatidest avalikustatud brasiillane Neymar (Paris Saint-Germain), horvaat Luka Modric (Madridi Real), argentiinlane Paulo Dybala (Juventus), brasiillane Marcelo (Madridi Real), Prantsusmaa koondislane N’Golo Kante (Chelsea), uruguaylane Luis Suarez (FC Barcelona), hispaanlane Sergio Ramoz (Madridi Real), sloveen Jan Oblak (Madridi Atletico), brasiillane Philippe Coutinho (Liverpool FC), belglane Dries Mertens (SSC Napoli), bosnialane Edin Džeko (AS Roma), inglane Harry Kane (Tottenham Hotspur), hispaanlane David De Gea (Manchester United), poolakas Robert Lewandowski (Müncheni Bayern), belglane Kevin De Bruyne (Manchester City), Kolumbia koondislane Radamel Falcao (AS Monaco), senegallane Sadio Mane (FC Liverpool), itaallane Gianluigi Buffon (Juventus FC), sakslane Toni Kroos (Madridi Real), prantslane Antoine Griezmann (Madridi Atletico).

Ballon d’Ori on välja antud aastast 1956, vahemikus 2010-2015 liideti see FIFA aasta mängija auhinnaga, kuid siis löödi need jälle lahku ja selgub nii Ballon d’Ori võitja kui FIFA parim mängija. Kuni 1995. aastani kandideerisid Ballon d’Orile vaid eurooplased, sealt edasi aga kõik Euroopa klubides mängivad jalgpallurid.

2008. aastast alates on parimaks valitud kas portugallane Cristiano Ronaldo (kahel korral Ballon d’Or, kahel korral FIFA Ballon d’Or) või argentiinlane Lionel Messi (korra Ballon d’Or, neljal korral FIFA Ballon d’Or). Eelmisel aastal võitis Ballon d'Ori Ronaldo, kes valiti ka FIFA aasta parimaks mängijaks.