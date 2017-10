VIDEO | Federer kohtus Hiinas Warriorsi mängijatega

Tegu oli Warriorsi kolmanda hooajaeelse kohtumisega ja esimese võiduga. Lisaks 40 punktile võttis Curry kuus lauapalli ja andis kaheksa resultatiivset söötu, Klay Thompson lisas 28 ja Kevin Durant 22 punkti.

Viimase hooajaeelse kohtumise peab Warriors reedel koduväljakul Sacramento Kingsi vastu.

Federer mängib sel nädalal Shanghais Masters-sarja turniiril ja kasutas võimalust Warriorsi mängijatega kohtuda.

Federer rääkis korvpalluritele, et on juba lapsepõlvest alates NBA-d jälginud ja tegi koos mitmete Warriorsi staaridega pilti. Ühtlasi vaatasid Warriorsi mängijad teleekraanilt kokkuvõtet Federeri ilusamatest löökidest.

"Minu jaoks on äärmiselt ebatavaline olla mingi teise spordiala riietusruumis, eriti enne mängu ja nii kaugel USA-st, siin Shanghais," ütles Federer. "Aga see on päris äge. Kõik on nii toredad inimesed. Mulle meeldib teiste alade sportlastega kohtuda."

36-aastane Federer mängis viimati Shanghai Mastersil kaks aastat tagasi, korra – 2014. aastal – on ta seal ka võidutsenud. Tänavu on Federeril 2. asetus ja ta on avaringis vaba, teises ringis läheb ta vastamisi argentiinlase Diego Schwartzmani ja austraallase Jordan Thompsoni vahelise kohtumise võitjaga.

Prior to today's game, the Warriors got a visit from the one and only @rogerfederer pic.twitter.com/3ZLgOYoqF8 — GoldenStateWarriors (@warriors) October 8, 2017