Zopp loobus Itaalia turniirist

Põhiturniirile on üles antud näiteks maailma üheksas reket Grigor Dimitrov, tänavune US Openi üllatusfinalist Kevin Anderson (ATP 15.), ameeriklased John Isner (ATP 16.) ja Jack Sock (ATP 20.) ning 2009. aasta US Openi võitja Juan Martin del Potro (ATP 23.).

