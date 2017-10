Mihkel Räim hakkab Hiinas võitu jahtima

Fännidel tasub tulemustel silma peal hoida, sest etapid on enamjaolt siledad ja Räimel seega head võiduvõimalused, vahendab Rattauudised.ee. "Sel aastal on tase vähe parem kui eelnevatel kordadel, aga mind see ei heiduta. Eks vaatame, mis tuleb," kirjutas Räim oma Facebooki kontol.

Räim tegi kokkuvõtte ka Itaalia ühepäeasõidust Tre Valli Varesine, kus ta koos Astanas testimisel viibiva Karl Patrick Lauguga võistles. "Esiteks oli väga vinge koos Patuga ratas joonele lükata. Usun, et kodused Viikingid võisid meie üle uhkust tunda. Kaks sama auuli poissi ikkagi maailma vallutamas või vähemalt üritamas," kirjutas Räim. "Sõit ise oli päris raske. Enne lõpuringe oli tunne okei, aga siis tundsin, et kõht pole päris korras ja tuleb tõdeda, et kui oleks kõik isegi hea olnud, siis tulemust teha ei oleks suutnud. Tase oli kõrge ning profiil üsna raske. Jõud rauges kolm ringi enne lõppu, kui aitasin veel Neilandsi ja Boivin enne tõusukest paremale possale ja siis "südamerahuga" maha jäin."