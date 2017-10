Kontaveit ja Kanepi tõusid maailma edetabelis

Ameeriklanna Venus Williams jätkab viiendana ja taanlanna Caroline Wozniacki kuuendana, seitsmendaks tõusis lätlanna Jelena Ostapenko, kellele see on karjääri kõrgeim koht. Kaheksandaks kerkis venelanna Svetlana Kuznetsova ja üheksandaks äsja Pekingis võidutsenud prantslanna Caroline Garcia, kes tõusis kuus kohta. Esikümne lõpetab britt Johanna Konta.

