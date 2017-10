Pärnu VK alistas liidrite duellis Jelgava

Seejuures polnud kaugel võimalus, et võitja selgitamiseks oleks läinud vaja ka viiendat geimi. Neljandas evis Jelgava 16:11 ja 20:16 eduseisu. Järgmised kolm punkti noppis aga Pärnu ja viigini jõuti seisul 21:21. Järgnenud pallivahetus lõppes Tamar Nassari ja Kevin Saare eduka blokiga ning seejärel kõmmutas Viktors Korzenevics rünnaku auti, teatas Volley.ee.

Pärnu lõi punktiks 53,5 protsenti tõstetest, Jelgava meeskond 44,5 Blokiga teenisid võitjad 12 punkti ja Läti klubi kolm korda vähem. Küll lõi Jelgava rohkem serviässasid, edestades selles kategoorias Pärnut seitse – kolm. Suurepärase partii tegi Pärnu diagonaal Edvinas Vaškelis, kes kogus 23 punkti ja jäi 18ga plussi. Rünnakul lõi ta punktiks 31 tõstest 22 ehk 71 protsenti. Rahvuskaaslane Robert Juchnevic lisas 14, Nassar 13 (neist kaheksa (!) blokis) ja Saar 12 punkti.

Pärnu jätkab sarjas maksimumpunktidega, olles nelja kohtumisega kogunud tosin punkti. Teine kaotuseta võistkond on Saaremaa Võrkpalliklubi, kes on ühe vähempeetud kohtumisega kogunud üheksa punkti.

Teises tänases Eesti klubide osalusel peetud kohtumisel jäi Järvamaa Võrkpalliklubi koduväljakul 0:3 (19:25, 23:25, 18:25) alla Bigbank Tartule. „Arvan, et laias laastus on Tartu meist hetkel tükk maad ees. Meil läheb kõvasti aega, kunas me aru saame, kuidas peaks võistkond funktsioneerima ja mis on üksteise rollid. Me ei tunne üksteist veel piisavalt hästi ja võistkond ei toimi veel nagu peaks,” analüüsis Järvamaa pallur Martti Rosenblatt. Pärast tänast on Järvamaa ainus punktita võistkond, sest nulli kaotasid tabelist nii Šiauliai Elga kui OC Limbaži/MSĢ. Leedukad said võõrsil 3:2 (18:25, 26:24, 17:25, 28:26, 15:13) jagu SK Jēkabpils Lūšist. Läti noortekoondislastest koosnev Limbaži klubi teenis punkti 2:3 (24:26, 25:21, 22:25, 25:23, 10:15) allajäämise eest RTU/Robežsardzele. Viiendas kohtumises oli Raseiniai Norvelita 3:1 (25:14, 22:25, 25:19, 25:23) parem Ezerzeme/DU-st.