Ratsutamise takistussõidu MK-etapp lõppes eestlastele magusvalusalt

Nagu ka Raag Ibellega, käis ka Kazmierczak Stakoradoga suvel ratsutamise EM-il. Seega on tal kogenud hobune. "Tegelikult ostsin ma Stakorado alles selle aasta alguses ning ei arvanud isegi, et ma temaga EM-ile minna saan," sõnas poolakas. "Kuid EM-il hüppas ta väga hästi. Nüüd alustame talvise hooajaga. Tänane võit andis mulle MK-sarja punkte, nii et kui ta ka järgmisel kahel võistlusel hästi hüppab, lähen temaga võib-olla ka järgmisel aastal MK-sarja finaalvõistlusele Pariisi."

"Rajameister pani täna korraliku raja üles seetõttu, et eile oli liiga palju nulle," ütles Raag ETV spordisaatele. "Hulgaliselt oli tehnilisi asju, kuid mulle need raskusi ei valmistanud."

