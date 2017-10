Müürsepp: meil on palju auke, mida peame lappima

"Mängisime esimesest momendist alates tõsiselt ja kasutasime oma talenti ja ütleksin, et ka paremat kvaliteeti," lausus Lokomotiiv-Kubani peatreener Saša Obradovic. "Tundsin head meelt oma meeste suhtumise üle, mis püsis mängu lõpuni. Veel on palju tööd teha ühise keemia kallal ja tundime puudust Elegarist."

"Meil on palju auke, mida peame lappima," ütles Kalev/Cramo abitreener Martin Müürsepp ETV spordisaatele. "Me ei tulnud paaril perioodil kuidagi toime skoori tegemisega."

