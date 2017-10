Hyundai tiimijuht: võib-olla on meie auto õrn

MM-tiitli jahti silmaspidades leidsid kõige murrangulisemad sündmused aset 16. katsel, kus rallil viiendat kohta hoidnud Thierry Neuville haukas ühte kurvi liiga isukalt ning lõhkus oma Hyundai parema esivedrustuse. Kataloonias oli belglase mäng sellega mängitud ja oodatud punktilisa jäi tulemata. Tegelikult läks kõigi kolme Hyundai sõitja tulemus rallil samasuguse avarii nahka.

Kas Hyundai i20 on kuidagi hapram kui konkurentide toodang? "See võib-olla probleem," vahendas ETV spordisaade Hyundai tiimipealiku Michel Nandani sõnu. "Kui millelegi otsa sõita siis võib midagi autol puruneda. Võib-olla on meie auto õrn, kuid me ei saa selles osas enam midagi muuta."

See oli aga vesi Sebastien Ogier ja Ott Tänaku ning tegelikult kogu M-Spordi meeskonna veskile. Oma hooaja teise võidu võttis küll Citroeni mees Kris Meeke, kes võitis täna kuuest katsest viis, kuid vastavalt teise ja kolmandana lõpetanud Ogier ning Tänak tõid M-Spordile just nii palju punkte, et sisuliselt kindlustati meeskondlik MM-tiitel. Järgmise kahe etapi jooksul on vaja koguda vähemalt neli punkti ning siis asi kindel. Lisaks hoitakse sõitjate punktiarvestuses esimest ja teist kohta.

Pool erameeskonna pealik ja omanik Malcolm Wilson poleks midagi sellist hooaja alguses uneski uskunud. "Ma usun, et see tulemus näitab kui oluline oli Sebastieni tulek meie meeskonda. See andis kõigile just selle tõuke, mis oli puudu. Möödas oli viis aastat kui viimati ralli võitsime ja tore on teada, et oleme võitudeks endiselt võimelised," lisas Wilson.

Viienda järjestikuse MM-tiitli suunas on sõitjate arvestuses kihutamas Ogier. Teiseks tõusnud Tänakul on küll jätkuvalt teoreetiline võimalus MM-tiitlile võidelda, kuid pigem tuleb leppida teise või kolmanda kohaga. Saarlane teenis Kataloonias kolmanda koha eest 15 punkti, lisaks veel kaks punkti Power Stage'i neljanda tulemuse eest. Punktitabelis möödus ta seega Neuville'ist, keda edestab nüüd vaid punktiga.

MM-sari jätkub kolme nädala pärast Walesis, hooaeg lõppeb novembris Austraalias.