Kristjan Kangur: kurb sooritus meie poolt

Kanguri sõnul peavad kalevlased edu nimel endast alati maksimumi andma. "Peame iga mäng viimase veretilgani pingutama," tõdes Kangur. "Täna me polnud piisavalt agressivsed."

Kangur ei kavatse lippu alla lasta. "Peame kõvasti töötama ja paremaks minema. Muud rohtu siin pole. Meil on palju trenne ja mänge ees, seega ma pead ei langeta, sest pikk hooaeg on ees."

"Päris kurvad mõtted on, sest lootsime paremini alustada," ütles suvel kalevlastega liitunud Kristjan Kangur ERR-ile. "Jäime vastasega hätta nii kaitses kui ka rünnakul. Kuban tegutses agressiivselt. Nad surusid meid positsioonidelt välja ning me ei saanud sööta ja oma mängu lahti harutada. Au vastasele, kes nullis meid ära. Kurb sooritus meie poolt."

