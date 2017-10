Karl-Martin Rammo lõpetas Laser klassi EM-i esikümnes

Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK) purjetas tänastes viimastes kuldgrupi sõitudes finišisse 27. ja 11. kohaga. Rammo kommenteeris regatti tervikuna nii: "Euroopa kümnes! Ilus lõpp ilusale hooajale, eriti kõiki asju arvesse võttes. Väga happy ja elu neljas Laser klassi sinine plaat - selle järgi siia tulingi. Job well done!". Karl-Martin Rammo saavutas regati vältel võistlussõitudes kohad 4, 12, 17, 3, 10, 35, 8, 8, 19, 27, 11.

