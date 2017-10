Tänak enda tiitlivõimalustest: Ogier'l peab olema ebaõnne

Kataloonia ralliga jäi Tänak rahule. "Meie jaoks oli positiivne ralli, kus tõime endale ja meeskonnale häid punkte," lausus Tänak, kelle Fordil tuli võistluse teisel päeval vahetada käigukast. "Kui palju selle tõttu kaotasime, me teada ei saagi, kuid pidime palju asju ümber tegema, et auto tööle panna. See käigukast polnud meie jaoks kõige optimaalsem, kuid muid variante meil ei olnud."

