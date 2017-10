Liidreid takistanud Alonsole määrati karistus

"Ma ei teadnud, et mehed võitlevad võidu eest ning seetõttu jäid nad paariks-kolmeks kurviks minu selja taha," ütles Alonso. "Kuna lõpptulemust see ei mõjutanud, siis minu süü polnud kuigi suur. Siiski nõustun ükskõik millise karistusega, mille kohtunikud mulle määravad."

