Pekingis võidutsenud Nadal möödus Federerist ja Zverezist

Nadalile oli see tänavu kuuendaks turniirivõiduks, mida on ühe võrra rohkem kui šveitslasel Roger Federeril ja Saksamaa tennisistil Alexander Zverevil. Viimati võitis Nadal ühel hooajal kuus turniiri neli aastat tagasi.

Maailma esireketile oli see oma sportlaskarjääri 75. esikohaks. Finaali on mees jõudnud 110 korda. Pekingis viimati 2005. aastal triumfeerinud Nadal on võitnud 12 järjestikust kohtumist.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel