Levadias säranud poolkaitsja tegi Venemaa koondises debüüdi

Kuna järgmisel aastal toimub MM-finaalturniir just Venemaal, siis nemad valiktsüklit läbima ei pea ja nii on tehtud ridamisi sõprusmänge. Eile mängiti kodus Lõuna-Koreaga ja saadi kirja 4:2 võit. Mirantšuk tegi kaasa avapoolaja, mis võideti 1:0. Teisel kolmveerandtunnil tegi skoori ka vahetusest sekkunud kaksikvend Aleksei, vahendas Soccernet.ee .

