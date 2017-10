Esireketiks tõusev Halep kaotas Pekingi finaalis heas hoos Garciale

Eelmisel nädalal alistas Garcia Wuhanis toimunud turniiri finaalis austraallanna Ashleigh Barty 6:7 (3), 7:6 (4), 6:2 ning ühtlasi sai prantslannast esimene naine, kes on need kaks turniiri järjest võitnud. 23-aastane prantslanna tõuseb homme maailma edetabelis esmakordselt karjääris ümne parema sekka üheksandaks.

