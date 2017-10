Wilson M-Spordi kaksikjuhtimisest: hooaja alguses poleks seda osanud oodata

"See on fantastiline," tõdes Wilson pärast Ogier' teise ning Tänaku kolmanda kohaga lõppenud rallit. "Me ei suutnud küll võita, aga triumfile enam lähemale ei saagi. Teine ja kolmas koht suurendasid meie edu nii sõitjate kui tehasemeeskondade arvestuses, Ott tõusis üldarvestuses teiseks - hooaja alguses ei oleks me osanud arvata, et kaks meie sõitjat hoiavad sarjas kahte esimest kohta."

"See tõestab, et kõik on teinud imelist tööd, Sebastieni liitumine on kõigile andnud uue hingamise - enne käesolevat aastat võitsime viimati nelja-viie aasta eest. On suurepärane teada, et suudame seda jätkuvalt."