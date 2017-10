Itaalia jalgpallilegend riputab detsembris saapad varna

38-aastane itaallane Andrea Pirlo teatas täna, et kui tema leping New York Cityga detsembris lõppeb, saab ühtlasi otsa tema sportlaskarjäär.

"On minu aeg [lõpetada]," tunnistas Pirlo La Gazzetta dello Spordile. "Ma ei saa treenida nii nagu tahaksin, sest minu keha tabavad pidevalt mingid probleemid. Minu vanuses, aitab sellest. 38-aastasena on õige anda võimalus noorematele mängijatele. Ma ei ole vihane, ma hakkan millegi muuga tegelema."

