VIDEO | 90+5. minuti värav viis Costa Rica MM-ile ja mängijad ekstaasi

Viik tähendab, et Costa Ricast sai Mehhiko järel teine koondis, kes Põhja- ja Kesk-Ameerika tsoonist edasipääsu kindlustanud. CONCACAF-i tsoonis on viimasel otse MM-ile viival kolmandal kohal oleval USA-l 12 punkti, Panamal neljandana ja Hondurasel viiendana kümme silma. Neljas koht viib play-off'i Aasia tsooni play-offi võitja vastu, viies jääb finaalturniirilt eemale.

"El Mundial! El Mundial! El Mundial!" How Waston's goal sounded on Teletica: pic.twitter.com/9aYOsc6pAw

