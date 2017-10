VIDEO | Vaata intsidenti, mis lükkas Neuville'i tõenäoliselt tiitlikonkurentsist

"Võidame koos, kaotame koos ning peame pead püsti hoidma," oli belglane intervjuus ralliraadiole optimistlik. "Andsin endast parima, aga see on lihtsalt osa rallist."

Neuville lõhkus 16. katsel parema ratta ning kuigi ta jõudis masinaga katse finišisse, tunnistas ta seal, et nende mäng on mängitud. Katkestamisest teatas Twitteri vahendusel ametlikult ka Hyundai.

