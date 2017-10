EOK tunnustas Eestimaa sportlikke perekondi

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul on on Eestimaa sportlike perekondade tunnustamise eesmärk näidata perega koos sportimise tähtsust. „Regulaarne liikumisharrastus saab alguse kodust. Vanemate elurütm annab ka lastele eeskuju ning aitab juurutada elukestvaid liikumisharjumusi. Sageli ei puuduta aga kodune liikumisharrastus vaid pereliikmeid, vaid innustab laiemalt kogukonda. Eestimaa sportlike perekondade tunnustamisega tänamegi just selliseid perekondi, kes on oma sportimisarmastusega eeskujuks,“ lausus Lusmägi.

Tänavu teenisid Eesti sportliku pere tunnustuse perekonnad 14 maakonnast:

Perekond Paalberg Harjumaalt. Paalbergid on edukas näide sellest, kuidas pere toel on võimalik omandada väga hea haridus ja saavutada samal ajal spordis kõrgeid tulemusi. Suusatamisega tegelenud isa ning ema suunamisel ja toel lõpetas poeg Pent väga heade tulemustega gümnaasiumi, omandab kõrgharidust ja lööb kaasa Harjumaa, kodukoha ja üleriigilistel spordiüritustel, tütar Epp õpib Tallinna Reaalkoolis ja ning võitis 2017. aastal Eesti naiskonna koosseisus suusaorienteerumise MM-il pronksmedali. Pere peamine armastus on suusasport, isa tegutseb ühiskondlikus korras ka Eesti koondise määrdemehena. Ka oma kodukoha Loksa linna ja Kuusalu vallas asuva „suusatajate meka“ Kolgaküla arendamisel lüüakse terve perega kaasa.

Perekond Saarnak Hiiumaalt. Pereisa Siim, pereema Marge ning lapsed Steven, Kevin ja Emili võtavad aktiivselt osa rahvaspordiüritustest – tegelevad aktiivselt võrkpalli, jalgrattasõidu ja jalgpalliga ning toetavad ka teisi spordi tegemise juures. Samuti lüüakse kaasa spordiürituste korraldamisel.

Perekond Viljaste Ida-Virumaalt. Pereisa Ivar, pereema Sirje ja poeg Kristo on aastaid aktiivselt tegelenud petanki harrastamisega ja saavutanud häid tulemusi nii Eesti meistrivõistlustel kui ka väljaspool Eestit, lisaks on pereisa kanda petankiürituste koordineerimine Ida-Virumaal.

Perekond Jäätma Järvamaalt. Kuusteist aastat tagasi lõid atesteeritud treenerid Maarika ja Erki Türi Vibukooli, kust on sirgunud ridamisi Eestis ja rahvusvahelisel tasandil edukaid sportlasi, kelle nimel on ka paljud Eesti rekordid. Peres kasvab kolm last, kes kõik on nakatunud vibulaskmise pisikuga. Tütred Lisell ja Mariel ning poeg Robin on mitmekordsed Eesti meistrid nii oma kui täiskasvanute klassides ning nende nimel on rohkelt Eesti rekordeid.

Perekond Väljaots Jõgevamaalt. Pereisa Vallo on kehalise kasvatuse õpetaja ning juhendab ka algklasside spordiringi, korvpalli-ja kergejõustikuringe, korraldab piirkondlikke laste jooksu-ja rattavõistlusi, matkapäevi ja spordiviktoriine. Lisaks külastab ta huvilistega Eesti meistrivõistluste korvpallimänge ja veab spordiklubi Contrat. Suur hulk nädalavahetusi kulub laagrite korraldamisele, mõned isegi toimuvad tema kodutalus. Lisaks kõigele on Vallo tubli spordikohtunik. Pereema Eda ning lapsed Eveliis, Annaliisa ja Joosep on kõikides nendes ettevõtmistes tublid abilised organiseerimisel ja võistlemisel. Lapsed võistlevad maakonna meistrivõistlustel väga mitmetel spordialadel ning ka vabariiklikel võistlustel.

Perekond Uspenski Läänemaalt. Isa Aap on treener maadlusklubis Dünamo, sealjuures on tegemist kümnekordse Eesti meistriga maadluses, samuti on ta võitnud sumos MM-i kaks hõbedat, kaks pronksi ja EM-i kolm pronksmedalit. Pereema Kristiine on edukalt võistelnud firmaliigas ja kuulub linna esindusnaiskonda korvpallis. Pojad Robin ja Kevin tegelevad samuti aktiivselt spordiga. Robin saavutas tänavu 15-aastaste Eesti meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluses 3. koha ja Kevin 8. koha. Poisid saavutasid 2016. aastal ka Läänemaa noorte basseinitriatlonis 2. (Kevin) ja 3. koha (Robin), mõlemad poisid on olnud ka tublid sportlased noortekotkaste võistlustel. Tütar Kertu on Läänemaa Ühisgümnaasiumi tüdrukute korvpalli tiimi liige, kellega võideti mullu Läänemaa Koolispordi Liidu korvpalli meistrivõistlustel teine koht. Samuti esindas Kertu Haapsalu linna Otepääl toimunud Eesti linnade talimängudel. Tütar Kata Ria on Läänemaa Spordikooli kergejõustiklane, kes saavutas 2016. aastal Läänemaa järelkasvuvõistlustel kergejõustikus oma vanuseklassis 3. koha.

Perekond Penek Lääne-Virumaalt. Pereisa Hennik on liikumissarja „Terve Rakvere Liigub“ eestvedaja, samuti harrastab ta aktiivselt korvpalli ja osaleb perega ühiselt jooksuvõistlustel nii Eestis kui ka kaugemal. Pereema Merle on kergejõustikuklubi ViKe vabatahtlik ning teda võib näha enamustele noorte spordivõistlustel kas rajakohtunikuna või sekretariaadis panustamas. Tütred Eliis ja Kaileen on medalistid erinevatelt kergejõustiku meistrivõistlustelt. Selles peres on vanemad süstinud spordipisikut ja tervislikke eluviise nii oma lastesse kui ka läbi liikumissarja „Terve Rakvere liigub“ kogu maakonna inimestesse.

Perekond Raudkeppid Põlvamaalt. Raudkeppide pere on oma kodukohas Värskas eeskujuks ja aktiivseks eestvedajaks paljudes ettevõtmistes, olgu see siis klubitasemel, vallasisene või vallapiire ületav. Isa Einar tegeleb orienteerumise, võrkpalli, suusatamisega ja kõikide spordialadega, kus vaja/võimalus kaasa lüüa, ning käib koos tütre Emily’ga rogainidel. Samuti tegeleb Einar aktiivselt spordivõistluste korraldamisega (IT orienteerumises, rannavolled jne). Ema Signe kannab tervise eest hoolt tervisekõndi tehes ja suvel rattaga sõites. Signe on lasteaiakasvataja ning saab täiendavat koormust rüblikutega päevad läbi ringi möllates. Tütar Emily on Eesti orienteerumisjooksu koondise liige ja seab kõrgemaid sihte tulemusspordis, aktiivselt tegeleb ka teiste spordialadega (suusatamine, võrkpall, rattasõit, jooksuvõistlused, rogainimine). Tütar Kaisa on olnud pikka aega Eesti koondise liige orienteerumises ning tegeleb samuti aktiivselt ka teiste spordialadega. Tütar Liisa on aktiivne jooksuharrastaja, võõrad pole orienteerumine, suusatamine, rattasõit.

Perekond Rahuoja Raplamaalt. Isa Tarmo on võrkpallitreener ja Kabala Spordimaja juhataja, ema Kaire on saalihoki mängija Kaitseliidu Rapla Maleva naiskonnas, tütar Ragne on U16 vanuseklassi 2017. aasta Eesti meister, U16 noortekoondise liige ja tubli koolisportlane, poeg Ranel on võrkpalli U12 Eesti meistrivõistluste hõbemedaliomanik ja aktiivne koolisportlane. Pisitütar Rahel pole veel ühte kindlat ala valinud, aga on osalenud paljudel lastejooksudel.

Perekond Saar Saaremaalt. Pereisa Janek on Saare maakonna lauatennise esireket ja spordiklubi Anto lauatennisetreener, poeg Kevin mängib Pärnu Võrkpalliklubis ning poeg Alari Rakvere Võrkpalliklubis ja FC Kuressaares.

Perekond Pind Tartumaalt. Pereema Katre on kehalise kasvatuse õpetaja ja aktiivne spordikohtunik maakonna võistlustel ning koos abikaasa Lauriga tegeletakse sõudespordiga, suusatamise, jooksmise, jõusaalitreeningutega. Noorem poeg Rasmus tegeleb murdmaasuusatamise, jooksmise ja jalgrattaspordiga, vanem poeg Sander tegeleb jõukohaselt rahvaspordiga ja käib jõusaalis.

Perekond Luik Valgamaalt. Perekond Luik – isa Janek, ema Kristiina ning lapsed Mirell, Michell ja Isabell-Mary –on aastaid osalenud kohalikel liikumisseriaalidel (Matkad „Otsi Sõnu“), samuti kohalikel suusaseriaali etappidel ja matkadel. Osaletud on ka kevadistel jalgrattapühapäevade rattasõitudel. Mirell võistles mullu juunioride MM-il odaviskes, kus saavutas 11.koha, ja on Eesti MV-l medalivõitja. Isabell-Mary võitis mullu TV10 olümpiastardi omavanuste palliviskes I koha, Michell on võistelnud edukalt maakondlikel võistlustel. Isa ja ema aitavad kaasa oma pere laste osavõtule treeningutest ja võistlustest.

Perekond Adams Viljandimaalt. Perekonda kuulub kuus liiget - ema, isa ja neli last, kõik on väga aktiivsed Suure-Jaani valla sportlikes tegemistes ning sportlikuks eeskujuks nii oma kogukonnas kui ka suuremas piirkonnas. Suure-Jaani vallas korraldatavatel Lehola-Lembitu mängudel, kus võisteldakse igal aastal 20 erineval alal, on kõikidel aladel Adamsite perest keegi võistlustel osalemas. Lisaks on vanim perepoeg Erki Lehola-Lembitu mängude korraldamisel Kildu külade piirkonna koordinaator – tema tegevuse tulemusena on Kildu piirkond alati rohkearvuliselt esindatud ja saavutas mullu mängude üldvõidu. Samuti on ema Ene, tütred Egle ja Eveli, poeg Erki ja noorim poeg Ergo kuulunud valla esindusvõistkondadesse nii Eesti valdade suvemängudel, Roheliste Jõemaa mängudel kui ka Viljandimaa Sakala mängudel.

Perekond Kuragin Võrumaalt. Pereisa Valeri, pereema Kersti ning lapsed Karel ja Kaisa teenisid tunnustuse välja oma mitmekülgse sportimisega. Võrumaa Mängudel on nad kogu aasta aktiivselt kaasa teinud erinevatel spordialadel ja iseseisvatel liikumispäevakutel.

Koostöös maakondlike spordiliitudega valitud Eestimaa sportlikud pered saavad koos tunnustusega Eesti Olümpiakomiteelt preemiaks koguperekülastuse sel nädalavahetusel toimuvale Tallinn International Horse Show’le koos ööbimisega Hilton Tallinn Park hotellis.