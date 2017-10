Tiitliheitlus on lõppenud? Vettel pidi Jaapanis katkestama, Hamilton juhib

Vettel startis esireast koos MM-sarja üldliidri Lewis Hamiltoniga (Mercedes), enne tänast oli kahe mehe vahe sarjas 34 silma. Hiljem tuli aga välja, et sakslane läks rajale defektse süüteküünlaga ning viiendal ringil andis meeskond Vettelile teada, et mees peab sõidu pooleli jätma.

Not how we wanted today's fight to end... Here's to a proper scrap in the USA! ???? #JapaneseGP https://t.co/95q5U8XpZ2 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 8, 2017

"Meil on sellel aastal veel võimalus [MM-tiitel võita]," sõnas Vettel Sky Sportsile. "Meeskond on hea, me areneme iga etapiga. Me oleme pettunud, aga peame puhkama ja järgmistel etappidel gaasi põhja suruma."

Kui sõita on jäänud veel 23 ringi, juhib Hamilton etappi koos meeskonnakaaslase Valtteri Bottasega, Red Bulli piloodid Max Verstappen ja Daniel Ricciardo on vastavalt kolmas-neljas.

Uudis täieneb.